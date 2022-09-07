Не прошло и года: Сборная России по футболу возвращается на поле и сыграет с Киргизией Команда Валерия Карпина не проводила матчи с осени прошлого года после проигрыша Хорватии и упустила прямую путёвку на ЧМ-2022. Теперь же нашу команду ждёт совсем иной соперник. 7 сентября, 10:07 Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Не прошло и года, а сборная России по футболу возвращается на арену. Пока у нашей команды есть бан на официальные матчи, остаётся довольствоваться лишь товарищескими играми. Первым соперником 2022 года станет сборная Киргизии, о которой наши болельщики знают не много, ибо редко национальные команды двух стран играют друг против друга. Лайф рассказывает, в каком составе подойдёт сборная России к матчу с Киргизией и с кем ещё в ближайшем будущем встретится дружина Валерия Карпина.

Почему игра против сборной Киргизии крайне важна для нашей команды

14 ноября 2021 года — день, когда сборная России по футболу провела свой последний на тот момент матч. Тогда наша команда неудачно съездила в Хорватию, упустила прямую путёвку на ЧМ-2022, а Валерий Карпин на эмоциях говорил о том, что может и вовсе уйти из сборной России. Тогда впереди были стыки за право поехать в Катар и скорое начало отбора на Евро-2024. Ситуация с тех пор очень сильно изменилась.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Почти за год сборная так и не сыграла ни одного матча. На официальные встречи у нас бан от УЕФА (поэтому мы пропускаем розыгрыш Лиги наций и, скорее всего, останемся без отбора на Евро-2024), возможность побороться за ЧМ-2022 у команды Карпина также забрали. По сути, сборная России сейчас — просто набор слов, не более, ибо играть национальной команде негде, да и почти не с кем.

Потому-то матч против Киргизии стоит воспринимать максимально серьёзно. Бан ФИФА и УЕФА рано или поздно закончится, сборной нужно будет возвращаться к былой кондиции. Поддерживать её можно только лишь при помощи более-менее регулярных сборов и матчей. К счастью, нашлись соперники, которые не обращают внимания на политику и возможные санкции от ФИФА, а просто готовы играть с хорошей командой.

В итоге у сборной России сразу два соперника в ближайших матчах. Первый — сборная Киргизии, с которой мы сыграем в Бишкеке 24 сентября. Второй — команда Ирана. Дата и место этого матча ещё определяются, но уже точно известно, что играем в ноябре. Будет, кстати, у команды Карпина и ещё одна встреча, правда, соперник и прочие данные пока не известны. По слухам, речь может идти о сборной Боснии и Герцеговины. Разумеется, что матч будет гостевым. Календарь в целом у команды Карпина неплохой.

Состав сборной России: смесь новичков и проверенных игроков

Теперь же всё внимание к тем, кто будет призван под знамёна национальной команды на ближайший сбор. Валерий Карпин уже назвал расширенный состав, в котором можно встретить немало достаточно интересных имён. По сути, сейчас у сборной тот самый момент, когда она может наигрывать не только привычные сочетания, но и идти на достаточно смелые эксперименты в виде вызова абсолютно неожиданных футболистов.

Валерий Карпин. Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Так, в расширенной заявке нашей команды можно встретить Артёма Карпукаса из "Локомотива", защитника Сергея Бородина из "Краснодара", вратаря Ивана Ломаева из "Крыльев Советов" или же его одноклубников Александра Коваленко, Романа Ежова и Максима Глушенкова. Из дебютантов ещё стоит выделить молодого Никиту Кривцова из "Краснодара", который буквально пару лет назад здорово проявлял себя во Второй лиге за "Торпедо" из Владимира, или же Артёма Макарчука из "Сочи".

В то же время Карпин не забывает о проверенных бойцах, таких как Александр Соболев, Даниил Фомин, Матвей Сафонов, Роман Зобнин, Арсен Захарян и многих других. По сути, тот факт, что впереди матчи товарищеские, никак не должен влиять, каким составом играть нашей команде. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что выставлять на поле нужно сильнейших футболистов.

— Считаю, нужно везти на эти игры сильнейших футболистов. Команда должна готовиться, никто же не знает, что будет через год, несмотря на текущие санкции. Нужно находиться в игровом тонусе, так что я за то, чтобы играл основной состав, — отметил Колосков.

Зная стилистику работы Валерия Карпина, стоит ждать сюрпризов. Вполне вероятно, что до окончательной заявки не дойдёт целый ряд новичков. Впрочем, немалое их количество выйдет на игру с Киргизией и получит игровое время. В этом плане наставник нашей команды тоже умеет удивлять и прекрасно знает, кого лучше выпускать на поле, а кому дать возможность понаблюдать за играми со стороны.

В плане клубного представительства лидирует питерский "Зенит", который отправляет в сборную страны сразу семь игроков. По пять футболистов едут от "Динамо" и "Ростова", по четыре — от "Спартака" и "Крыльев". Заметьте, что идущие не в самом верху таблицы ростовчане и самарцы дают приличное количество игроков для национальной команды. Для сравнения: ЦСКА и "Краснодар", которые преследуют "Зенит" в таблице РПЛ, дали в сумме столько же игроков, сколько "Ростов".

Что известно о сборной Киргизии?

Сборная Киргизии. Фото © vk / Kyrgyz Football

Как мы говорили выше, сборная Киргизии — не самая хорошо известная нашим болельщикам. Более-менее знакомых футболистов отыскать в азиатской команде не так-то и просто. Разве что Валерий Кичин из "Енисея" может быть хорошо знаком тем, кто следит не только за РПЛ, а ещё и за миром Первой лиги, да Эрбол Атабаев, представляющий махачкалинское "Динамо". Зато есть своя молодая надежда — 17-летний Бекназ Алмазбеков, который уже сейчас играет за молодёжку турецкого "Галатасарая". В этом сезоне у него четыре гола и три результативные передачи в трёх матчах. Показатели очень мощные.

Зато в тренерском плане можно отыскать русский след. Наставник сборной Киргизии — россиянин Александр Крестинин. 43-летний специалист, который никогда не работал в России, уже почти восемь лет руководит сборной Киргизии. Кстати, в стране он настоящая легенда, ибо как тренер пять раз становился победителем местного чемпионата. Примечательно, что один из них в качестве играющего тренера.

Для сборной Киргизии сейчас все матчи крайне важны. В следующем году ей предстоит играть на Кубке АФК (аналог нашего чемпионата Европы). Четыре года назад команда дошла до 1/8 финала. В следующем году наверняка постарается развить свой успех. Для команды Александра Крестинина это лишь второе попадание на турнир. Так что недооценивать соперника нашей команде точно не стоит, а иначе выезд в Бишкек может получиться крайне грустным.

Тем не менее один лишь факт того, что сборная России снова будет играть, заставляет нас радоваться. По игре команды Валерия Карпина мы сильно соскучились. Впереди — три матча до конца года, где надо не только во всей красе себя показать, но и громко напомнить всему миру, что сборная России жива и будет биться.

Фото © ТАСС / Бухарев Олег Как сборная России сыграет с Киргизией и Ираном? 0 Будут две победы Победа и ничья Победа и поражение или же две ничьи Оба матча проиграем

Авторы Шамиль Гаджиев