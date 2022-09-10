"Звоните им": Карпин отреагировал на отказ лидеров сборной Боснии играть с Россией
Валерий Карпин: Не имею никакого отношения к отказу Джеко и Пьянича сыграть с нами
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в свойственном ему ироничном ключе прокомментировал отказ лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича принять участие в товарищеском матче против российской команды.
Встреча запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.
"Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте", — цитирует Карпина "РБ Спорт".
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.
Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.
РФС