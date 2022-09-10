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10 сентября, 11:00

"Звоните им": Карпин отреагировал на отказ лидеров сборной Боснии играть с Россией

Валерий Карпин: Не имею никакого отношения к отказу Джеко и Пьянича сыграть с нами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в свойственном ему ироничном ключе прокомментировал отказ лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича принять участие в товарищеском матче против российской команды.

Встреча запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

"Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте", цитирует Карпина "РБ Спорт".

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Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.

Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.

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РФС

Роман Фейгин

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