"Звоните им": Карпин отреагировал на отказ лидеров сборной Боснии играть с Россией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в свойственном ему ироничном ключе прокомментировал отказ лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича принять участие в товарищеском матче против российской команды.

Встреча запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

"Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте", — цитирует Карпина "РБ Спорт".

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.