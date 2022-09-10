"Борьба будет продолжаться": Колосков допустил отмену матча сборной России с Боснией и Герцеговиной

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков не исключает, что товарищеский матч сборной России по футболу против команды Боснии и Герцеговины будет отменён. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией.

"Есть реальная вероятность отмены матча. Но борьба будет продолжаться. Сейчас в это дело вмешаются политики. Будем надеяться, что здравый смысл победит. Боснийская сторона неоднократно подтверждала, что матч состоится. Уже были обговорены финансовые условия", — сказал Колосков.

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.