Украинский футболист призвал боснийцев отказаться от игры со сборной России

Украинский форвард турецкого клуба "Коньяспор" Артём Кравец призвал боснийских футболистов отказаться от участия в товарищеской игре со сборной России. Об этом он написал в своих соцсетях.

Товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

"Боснийцы — очень честные и хорошие парни. Ваше участие в матче против России просто невозможно", — заявил Кравец, обращаясь к своим одноклубникам.

Вместе с украинским футболистом за "Коньяспор" выступают сразу пять игроков из Боснии и Герцеговины. Среди них вратарь Ибрагим Шехич, защитник Марин Аничич, хавбеки Дени Милошевич, Амир Хаджиахметович и Амар Рахманович.

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.