Украинский футболист призвал боснийцев отказаться от игры со сборной России
Украинский форвард турецкого клуба "Коньяспор" Артём Кравец призвал боснийских футболистов отказаться от участия в товарищеской игре со сборной России. Об этом он написал в своих соцсетях.
Товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.
"Боснийцы — очень честные и хорошие парни. Ваше участие в матче против России просто невозможно", — заявил Кравец, обращаясь к своим одноклубникам.
Вместе с украинским футболистом за "Коньяспор" выступают сразу пять игроков из Боснии и Герцеговины. Среди них вратарь Ибрагим Шехич, защитник Марин Аничич, хавбеки Дени Милошевич, Амир Хаджиахметович и Амар Рахманович.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.
Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.
UEFA.com