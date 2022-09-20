Путин поддержал идею проведения матча сборных России и Боснии и Герцеговины по футболу

Президент России Владимир Путин поддержал идею организации товарищеского матча между футбольными сборными РФ и Боснии и Герцеговины. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с членом Президиума Боснии и Герцеговины, лидером боснийских сербов Милорадом Додиком.

"Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивные мероприятия, в том числе и то, о котором вы сказали (товарищеская встреча сборных по футболу. — Прим. Лайфа), состоится, сыграет свою роль для развития спорта и межчеловеческих отношений, отношений между людьми", — отметил Путин.

В свою очередь Додик подтвердил, что встреча состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге, хотя часть жителей Боснии и Герцеговины не хотят проведения данного матча.