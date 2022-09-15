С кем играть сборной России по футболу, если Босния и Герцеговина откажется приезжать на матч в Петербурге Не успел отечественный болельщик порадоваться встречам с Киргизией и Ираном, как возникла новая проблема. Лайф рассказывает о бойкоте боснийцев и тех, с кем можно было бы сыграть. 14 сентября, 21:40 Тренировка сборной России по футболу. Обложка © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Сборная России по футболу продолжает переживать эпоху отстранения, как и наши клубы, которые в этом сезоне остаются за бортом еврокубков. Уже сейчас понятно, что команде Валерия Карпина только чудо поможет попасть в отбор на Евро-2024. Выход у сборной один — товарищеские матчи. Но и здесь возникают сложности, ведь если одни соглашаются сыграть с нашими, то другие этого делать не хотят. Лайф рассказывает, как в Боснии и Герцеговине выступают против матча с Россией и кто мог бы заменить их в ноябрьском матче.

"Мы должны быть солидарны": Бойкот от звёзд сборной Боснии и Герцеговины

Неделей ранее вся футбольная общественность ликовала: сборная России возвращается. Пусть пока матчи с не самыми сильными соперниками, Киргизией и Ираном, но какая разница. Команду Карпина в деле мы не видели почти год, а значит, изрядно соскучились. Да и сам факт того, что сборная жива, приятно радовал. Добавила радости и новость из Боснии, где сообщили, что 19 ноября сыграют с нашими в Петербурге. И это уже было достаточно интересно.

Здесь важно выделить два момента. Первый — именно боснийцы сами сообщили, что сыграют со сборной России. В РФС никаких официальных сообщений на этот счёт не давали. И это достаточно важный знак. Второй момент связан с тем, что Босния и Герцеговина — член УЕФА, который решил не обращать внимания на бан России и сыграть с нашими в футбол. Притом что товарищеский матч не подразумевает под собой введения каких-либо санкций. Просто сыграли, забыли, пошли жить дальше.

Но не успели боснийцы произнести слово "Россия", как тут же пошла волна самых разных заявлений против проведения матча с нашими. Одним из самых ярких спикеров стал член исполкома местной футбольной федерации Азмир Хусич.

"Матч с Россией — последнее, что нам нужно. Я защищал эту страну своим телом, сегодня готов защищать её словом", — заявил Хусич.

Не стали молчать и звёзды местной сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич. Они буквально синхронно осудили саму идею проведения подобного матча и заметили, что ехать в Петербург не собираются, даже если их позовут.

Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если буквально все решили не играть с Россией, то и мы должны быть солидарны и отказываться. Я просто не могу сыграть такой матч. Миралем Пьянич Футболист сборной Боснии и Герцеговины

Стоит заметить, что Россия и Босния и Герцеговина — совсем не дружественные страны. Пусть Сараево и не входит в НАТО, но назвать отношения двух стран тёплыми не получится. Поэтому реакция местных футболистов и других различных деятелей была не удивительна. Мы же уже давно привыкли к тому, что спорт и политика идут рука об руку. К тому же на Балканах вообще можно нередко встретить противостояния, которые лучше было бы не проводить. Например, Сербия — Хорватия.

Сейчас сложно предугадать, пройдёт ли 19 ноября матч Россия — Босния. Судя по всем последним заявлениям и комментариям, встречу легче не проводить. Ведь сборная Боснии и Герцеговины, при всём к ней уважении, без Джеко и Пьянича — не самая интересная для нас команда. Нашей сборной сейчас важно не только показать, что она жива, но ещё и то, что год без игр никак её не надломил. Сделать это можно только в матчах с сильными конкурентами.

Кем заменить Боснию и Герцеговину?

Отсюда вырастает логичный вопрос: кто мог бы прийти на замену боснийцам? Судя по всему, любая европейская сборная отпадает сразу. Сейчас просто не осталось ни одной страны в Европе, в которой не поднялся бы громкий вой из-за матча местной национальной команды с нашими. Разве что Венгрия, где один из футбольных героев — наш Станислав Черчесов, но скорее нет, чем да. К тому же венгры на конец ноября уже заняты товарищескими матчами с Люксембургом и Грецией.

Кому-то на ум может сразу прийти сборная Турции. Между странами неплохие отношения даже в свете украинских событий, президенты общаются между собой достаточно регулярно, да и в Турции сейчас немало наших игроков — Дзюба, Оздоев, Кудряшов. Однако далеко не факт, что главные звёзды сборной Турции, которые давно играют в Европе, не пойдут против собственной репутации и не объявят о бойкоте матча. Тогда же будет повторение истории боснийцев. К тому же у Турции в конце ноября решающие матчи Лиги наций. Вроде как не до россиян.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

На ум сразу могут прийти два дружественных нам варианта: Сербия и Белоруссия. Но и здесь, увы и ах, будет промах. У Сербии уже 24 ноября первый матч на ЧМ в Катаре, причём сразу с Бразилией. Разумеется, что 19 ноября им будет не до игр в Санкт-Петербурге. Белорусы же в Катар не едут, но у них Лига Наций 22 и 25 ноября. Причём первая игра с Казахстаном. В теории можно было бы организовать матч где-то поближе к Астане и там встретиться нашим командам, однако три матча за неделю — слишком сложное испытание для игроков.

Добавила дёгтя в эту бочку и новость о том, что сразу три сборные — Казахстан, Азербайджан и Узбекистан — не хотят и не планируют встречаться с нашей национальной командой. Казахи побоялись репутационных рисков, сообщает Eurostavka, узбекская федерация активно ищет на эту дату соперника, дабы не играть с нашими. В Азербайджане же просто заметили, что матч с Россией они не планируют. Конечно, это можно исправить, но интереса, судя по всему, в Баку или же Ташкенте особого не проявляют.

Не исключено, что до ноября РФС найдёт какой-то экзотичный вариант. Может, стоит поискать страну в Африке, сборная которой не едет на ЧМ-2022. Например, Египет или Нигерия. Сборные крайне сильные, к тому же в эти дни они будут в Европе. Может, будет совсем необычный соперник. Как вы знаете, в России набирает популярность медиафутбол. Команды с блогерами, бывшими профессионалами и просто медийными людьми разрывают Сеть и собирают стадионы. И внимание на это обратили уже абсолютно все.

Так почему бы сборной России не сыграть с какой-нибудь медийной командой или сборной звёзд медиафутбола? Ажиотаж точно будет, плюс сборная привлечёт к себе внимание совсем другой, более юной аудитории. С коммерческой точки зрения это может быть очень успешный ход для РФС. Да и вряд ли футболисты из "Амкала", "2Drots" и других команд откажутся играть со сборной России. Кстати, возможность такого матча не исключает и Валерий Карпин.

"Игры с командой Медиалиги? Тоже можно, это вызывает интерес, интересный проект. Хорошо, что они попали в медиапространство, ещё и футбольное. Их успехи в кубке? В блогерских командах играют бывшие футболисты, им выгоднее играть в Медиалиге, потому что там зарплаты больше, чем во Второй лиге", — заявил Карпин.

Самое главное, что сборная России не просто подаёт признаки жизни, а полноценно к ней возвращается. Бойкот боснийцы ещё не объявили, а значит, пока играем именно с ними. Впрочем, нет сомнений, что у РФС есть и запасные варианты того, с кем бы им сразиться в ноябре этого года.

Игроки сборной России. Фото © ТАСС / Бухарев Олег С кем сыграет товарищеский матч сборная России по футболу? 0 Босния и Герцеговина. Приедут без звёзд, но главное, что приедут Кто-то из дружественных нам стран. Белоруссия, Китай и другие Экзотический африканский вариант: от Египта до Буркина-Фасо. Почему бы нет? Кто-то из Медиалиги. Сборная должна поддержать новый тренд

Авторы Шамиль Гаджиев