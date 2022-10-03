ВСУ потеряли более 900 военных за трое суток на Краснолиманском направлении
Потери Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении составили более 900 человек за трое суток. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих", — отметил он.
При этом только за сутки было уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".
Напомним, ранее МО РФ сообщило, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения.
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