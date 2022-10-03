В России предложили лишать гражданства сбежавших от частичной мобилизации

Уехавших из-за объявления в России частичной мобилизации лиц нужно лишать гражданства РФ, а для этого предусмотреть в законодательстве соответствующую процедуру. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан Безпалько.

"Это дезертиры, уклонисты, это люди, которые, прямо скажем, изменили своему гражданскому долгу. Предатели, если проще сказать. Среди моих знакомых даже такие есть. Я считаю, что таких людей нужно гражданства российского лишать. И делать это в экстренном срочном порядке. Потому что, господа, если вы здесь живёте, делаете бизнес и вы претендуете на какие-то льготы просто в силу того, что вы приобрели гражданство, но при этом вы не хотите нести никаких обязанностей, повинностей защищать родину, гражданами которой вы вроде являетесь, тогда зачем вам паспорт?" — заметил Безпалько.

Он также обратил внимание, что аналогичная процедура лишения гражданства есть в США. Одним из тех, кто лишился американского паспорта, был шахматист Роберт Фишер, который проводил матч в Югославии, несмотря на введённые санкции США.

По задумке Безпалько, уехавшие из России люди, если пожелают вернуться, смогут делать здесь бизнес, однако вновь получить паспорт РФ им уже не удастся. Вполне возможно, что часть таковых и вовсе впоследствии не пустят в страну.