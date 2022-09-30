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30 сентября, 14:18

Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство иностранцев-контрактников

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По указу на получение российского паспорта могут рассчитывать иностранцы, которые заключили контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года. При этом они должны как минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Получить российское гражданство также смогут их супруги, дети и родители.

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Тем временем на Украине за получение российского паспорта планируют давать до 15 лет тюрьмы. Как сообщила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук, правительство уже согласовало соответствующий законопроект. По её словам, в международном праве нет адекватных норм для противодействия незаконной "российской паспортизации" на территории Украины.

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ТАСС / Гердо Владимир

Наталья Исакова

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