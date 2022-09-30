Путин подписал указ об упрощённом приёме в гражданство иностранцев-контрактников

По указу на получение российского паспорта могут рассчитывать иностранцы, которые заключили контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года. При этом они должны как минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Получить российское гражданство также смогут их супруги, дети и родители.