Кадыров рассказал ещё о двух российских бойцах, освобождённых из украинского плена

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении из украинского плена ещё двух военных помимо бойца из республики Мусаханова. Об этом он написал в телеграм-канале. По словам Кадырова, в плену офицеры пробыли довольно долго, один из них почти полгода. Как отмечается в сообщении, скоро бойцы вернутся к семьям, друзьям и знакомым.

Двое офицеров Вооружённых сил РФ благодарят главу Чечни Рамзана Кадырова за освобождение из украинского плена. Видео © telegram / Kadyrov_95

"Хвала Всевышнему Аллаху за то, что он даровал нам возможность и силы помочь пленным. Даже одна спасённая жизнь делает меня бесконечно счастливым. Для семей этих ребят, впрочем, как и для них самих, сегодняшний день станет памятным", — отметил Кадыров.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в освобождении бойцов. Отдельную признательность за проделанную работу он выразил депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву. Также Кадыров отметил, что общеизвестный лозунг "Своих не бросаем" — для него не пустые слова, а железный и нерушимый принцип, который вселяет уверенность в бойцов.