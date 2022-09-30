Кадыров рассказал ещё о двух российских бойцах, освобождённых из украинского плена
Двое офицеров Вооружённых сил РФ, освобождённые из плена благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова. Обложка © telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении из украинского плена ещё двух военных помимо бойца из республики Мусаханова. Об этом он написал в телеграм-канале. По словам Кадырова, в плену офицеры пробыли довольно долго, один из них почти полгода. Как отмечается в сообщении, скоро бойцы вернутся к семьям, друзьям и знакомым.
Двое офицеров Вооружённых сил РФ благодарят главу Чечни Рамзана Кадырова за освобождение из украинского плена. Видео © telegram / Kadyrov_95
"Хвала Всевышнему Аллаху за то, что он даровал нам возможность и силы помочь пленным. Даже одна спасённая жизнь делает меня бесконечно счастливым. Для семей этих ребят, впрочем, как и для них самих, сегодняшний день станет памятным", — отметил Кадыров.
Он поблагодарил всех, кто участвовал в освобождении бойцов. Отдельную признательность за проделанную работу он выразил депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву. Также Кадыров отметил, что общеизвестный лозунг "Своих не бросаем" — для него не пустые слова, а железный и нерушимый принцип, который вселяет уверенность в бойцов.
Ранее Кадыров сообщил об освобождении из плена бойца-добровольца Мусаханова. По словам Кадырова, в плену парня пытались использовать в политических целях шайтаны-ичкерийцы, записывали с ним видеоролики, приписывали себе его спасение. Конечно, всё это тщетно. Сейчас с бойцом всё хорошо, в ближайшее время он будет уже дома рядом с близкими.