Кадыров сообщил об освобождении из плена бойца-добровольца Мусаханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из украинского плена удалось забрать бойца-добровольца Киргиза Мусаханова. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"В плену парня пытались использовать в политических целях шайтаны-ичкерийцы, записывали с ним видеоролики, приписывали себе его спасение. Конечно, всё это тщетно. Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими", — написал глава республики.

Кадыров подчеркнул, что главный лозунг всех отрядов "Ахмат" — "Своих не бросаем", а боевое братство является приоритетной целью в любом начинании. Он отметил, что и впредь никого из бойцов не оставят без внимания "ахматовского братства". При этом глава Чечни добавил, что Мусаханов уезжал добровольцем не через республику, так как там ему отказали "по некоторым объективным причинам".

"Но напористый боец всё-таки смог вступить в ряды подразделений в Москве. Как бы там ни было, за него переживали все чеченские командиры и сделали всё от себя возможное, чтобы спасти его. Выражаю благодарность всем, кто участвовал в процессе его вызволения: командирам, сотрудникам спецподразделений, переговорщикам и тем, кто переживал за судьбу нашего бойца", — заключил Кадыров.