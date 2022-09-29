Москвич попытался откосить от мобилизации, прикинувшись психом, которому мерещатся мертвецы
Житель Москвы притворился психбольным при получении повестки
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Житель Москвы получил повестку в рамках частичной мобилизации, но вместо поездки в военкомат рассказал полиции, что общается с призраком. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Мужчина снимает квартиру в Лосиноостровском районе столицы. В один из дней он позвонил в полицию и рассказал, что нашёл дома тело арендодателя. И если правоохранители не придут, продолжил призывник, то он скинет труп хозяина квартиры в реку, после чего бросил трубку.
Вскоре на место прибыли полицейские, но тело не нашли. Хотя сам мужчина неустанно продолжал повторять одно и то же: в квартире мёртвый человек. Тогда правоохранителям пришлось вызвать психиатрическую помощь. Позднее выяснилось, что недавно мужчина получил повестку в военкомат. В результате полицейские составили на него административный протокол за ложный вызов, а сам призывник всё же поехал в психбольницу.
Ранее стало известно, что депутат Николай Валуев получил повестку в военкомат. Парламентарий подчеркнул, что частичная мобилизация — это очень важное решение для России. По его словам, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы и того ресурса, который является контрактным, не хватает. Позднее Валуев показал полученную повестку в военкомат.