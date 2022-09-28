В Подмосковье военкомат мобилизовал студента колледжа, решившего сообщить о смене прописки

Студент колледжа в подмосковном Одинцове Даниил Жарков пришёл в военкомат, чтобы сообщить о смене адреса прописки, а в итоге получил повестку и отправился в учебную часть. Об этом телеграм-каналу Mash рассказала его супруга Екатерина.

Супруга мобилизованного студента в Подмосковье пытается добиться его освобождения. Видео © Telegram / Mash

24 сентября 20-летний парень пришёл в военкомат, чтобы изменить место проживания, так как боялся, что повестка может прийти в почтовый ящик. В тот день ему сказали, чтобы 26-го числа он "приехал и что-то подтвердил", тогда-то парню и выдали повестку.

"Он пытался объяснить, что он студент очного отделения колледжа, в личном деле у него есть справка о том, что он студент, за 2021 год. В военкомате не пытались разобраться, военкомат не просил привезти свежую справку", — рассказала Екатерина.

Проигнорировав все предоставленные документы, подтверждающие, что Даниил не подпадает под критерии частичной мобилизации, военкомат без медкомиссии 27 сентября отправил Даниила в Ногинск на учебные сборы. При этом на месте ему заявили, что "разбираться будут позже".

Помимо супруги за освобождение парня борются преподаватели колледжа, ведь до диплома Даниилу осталось всего полгода и как минимум до этого времени отсрочка должна быть гарантирована.