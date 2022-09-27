В Адыгее под частичную мобилизацию подпал инвалид-колясочник
В Адыгее инвалиду-колясочнику выдали повестку и потребовали явиться в военкомат
Инвалид, получивший повестку. Обложка © "Блокнот Краснодар"
Житель Адыгеи подпал под частичную мобилизацию и получил повестку. Причём никого не смутила его первая группа инвалидности, мужчина передвигается в коляске, пишет "Блокнот Краснодар".
Повестку Михаилу Тимошенко передали сотрудники военкомата и полиции, даже приехали для этого лично. Они увидели мужчину в инвалидной коляске, однако всё равно потребовали явиться в военкомат, заявив, что главное — взять повестку, а там уже "разберутся".
"Я считаю, что это просто беспредел, точнее недоработка сотрудников мобилизационного отдела и всё. Там ничего серьёзного нет. Меня в армию заберут, что ли? У меня первая группа! Куда? В кресле инвалидном? Смех да и только. Людям, кому рассказал, смеются и всё", — поделился подпавший под частичную мобилизацию инвалид.
По словам Тимошенко, он состоит в запасе в звании капитана, поскольку до пенсии работал в УМВД РФ по городу Грозному. В 2009 году при исполнении обязанностей он получил травму и потерял способность самостоятельно ходить, а в 2012-м вышел на пенсию с первой группой инвалидности. При этом попытки привлечь мужчину к военным сборам были и ранее, например в 2021 году.
"Хочется задать военкому вопрос: как такое вообще может происходить? Если человек на учёте. Люди просто не занимаются настоящей работой, подхватили и всем подряд начинают развозить", — негодует Михаил.
А ранее в Краснодарском крае военкомат вернул домой 59-летнего призывника. Это произошло благодаря его супруге, которая вовремя забила тревогу в Сети. Оказалось, что мужчина окончил военную кафедру почти 40 лет назад и, хотя имеет звание старшего лейтенанта, никогда не участвовал в военных действиях. При этом у него множество хронических заболеваний.