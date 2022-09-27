Патриарх Кирилл призвал верующих россиян к "духовной мобилизации"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных верующих "духовно мобилизовать" свои силы и укрепиться в вере, так как это в результате посодействует и полному примирению российского и украинского народов.

"Сегодня многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, её самобытность, её независимость, её свободу, и потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере", — сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что мир "дожил до судьбоносного времени" и сегодня важно "обновить нашу веру, обострить сознание и память", посмотреть иначе на то, что раньше игнорировалось.

"И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества <...> полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви. Будем надеяться, чтобы общими усилиями <...> мы все одновременно шли по пути примирения и восстановления того духовного единства, которое и сформировано было в недрах единой РПЦ", — добавил патриарх.