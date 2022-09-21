Патриарх Кирилл: Русские находят силы противостоять опасностям в самые переломные моменты

Русский народ даже в самые сложные и переломные моменты находит силы противостоять опасностям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на мероприятии в Великом Новгороде, посвящённом 1160-летию российской государственности.

"Даже в переломные моменты, когда порою решалась судьба всей страны, русский народ, невзирая на сложности, находил в себе силы противостоять опасным вызовам времени, проявлял твёрдую волю, сплочённость и невероятную крепость духа, убедительно показывая, что жизнь и благополучие государства не есть сфера ответственности лишь одних политических лидеров, но общее дело всего народа", — сказал он в ходе приветствия.

Священнослужитель указал, что духовное достоинство русского народа неразрывно связано с православной верой, в которой наши предки "черпали вдохновение и мужество преодолевать трудности и идти вперёд наперекор всем испытаниям". Кроме того, он отметил, что основой государственной политики зачастую являются такие принципы народа, как справедливость и готовность защищать слабых.

"Христианство сформировало лучшие черты нашего национального характера: отзывчивость и милосердие, правдолюбие и великодушие. С принятием православной веры преобразилась духовная жизнь народа, обновилось и его государственное самосознание, которое отныне старалось устроить общественное бытие на евангельских ценностях", — добавил патриарх Кирилл.