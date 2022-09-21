"Не было бы счастья, да несчастье помогло": Путин связал достижения России в авиации с санкциями
Путин заявил, что санкции подстегнули Россию производить свои авиадвигатели
Отечественные производители никогда раньше не изготавливали конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации, но после введения антироссийских санкций ситуация изменилась. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде.
"Никто ничего не делал всё время. Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, "Боинги" и Airbus. Но если сами не будем делать — никогда не появятся. Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло", — сказал российский лидер.
Путин напомнил, что из-за санкций Минтранс оставил в России все переданные в лизинг самолёты. Однако ресурс этих самолётов не бесконечен, через несколько лет они начнут выходить из строя. Поэтому, как заметил глава государства, "к этому времени нам нужны свои машины".
Глава государства находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде, где сегодня отметят 1160-летие зарождения российской государственности. Основное мероприятие пройдёт на Софийской набережной, где будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский". Произведение прозвучит при участии живого оркестра под управлением дирижёра Новгородской областной филармонии Льва Дунаева.
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