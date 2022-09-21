"Не было бы счастья, да несчастье помогло": Путин связал достижения России в авиации с санкциями

Отечественные производители никогда раньше не изготавливали конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации, но после введения антироссийских санкций ситуация изменилась. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде.

"Никто ничего не делал всё время. Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, "Боинги" и Airbus. Но если сами не будем делать — никогда не появятся. Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло", — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что из-за санкций Минтранс оставил в России все переданные в лизинг самолёты. Однако ресурс этих самолётов не бесконечен, через несколько лет они начнут выходить из строя. Поэтому, как заметил глава государства, "к этому времени нам нужны свои машины".