"Комарик какой-то": Емельяненко ударил Дацика на дуэли взглядов, но тот этого особо не заметил
Емельяненко ударил Дацика во время дуэли взглядов перед их боем
Российский боец ММА Александр Емельяненко ударил своего соперника по ближайшему поединку Вячеслава Дацика во время их дуэли взглядов.
Сам Дацик отреагировал на такой поступок Емельяненко достаточно иронично, словно не заметил никакого действия от будущего соперника.
"Комары, что ли, тут летают? Комарик какой-то или мошка", — заявил Дацик.
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Добавим, что бой Емельяненко – Дацик пройдёт в Москве 24 сентября по правилам бокса.
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