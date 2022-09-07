"Кипарис", готовый биться: Как Александр Емельяненко бросил пить, сильно похудел и хочет победить в бою с Дациком За две с лишним недели до поединка с Дациком Емельяненко-младший сумел невероятно преобразиться и, кажется, выглядит фаворитом боя. 6 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © VK / alexemelyanenko

В последние месяцы внимание к Александру Емельяненко приковано более чем серьёзное. Спортсмен активно готовится к бою против Вячеслава Дацика, который пройдёт по правилам бокса. И если ещё пару месяцев назад казалось, что Емельяненко с трудом сможет выйти на ринг, то теперь ситуация выглядит абсолютно по-иному. Спортсмен, вокруг которого все последние годы ходило множество неприятных историй, сумел преобразиться. Лайф рассказывает о чудесном "перевоплощении" Александра Емельяненко и его готовности к бою с Дациком.

"Детство закончилось": Александр Емельяненко бросил пить

Буквально два месяца назад состояние Александра Емельяненко обсуждали все, кто хоть как-то интересуется смешанными единоборствами. Его появление на одном из интервью шокировало абсолютно всех. Емельяненко с трудом передвигался, еле-еле говорил, и было видно: он совершенно далёк от того, что называется форма. Всем вокруг было понятно, что Емельяненко-младшего нужно как можно скорее приводить в чувство.

Александр Емельяненко на тренировке. 5 сентября 2022 года. Фото © VK / alexemelyanenko

Для этого Александр даже уехал из Москвы в Екатеринбург. Там он восстанавливался в одном из местных реабилитационных центров. И если поначалу многие не верили, что это поможет ему, то теперь сомнений нет никаких. Хотя перед преодолением длинного пути были слухи о том, что Емельяненко срывался и уезжал к друзьям, встречи с которыми не могли пройти без алкоголя. Однако чем ближе был бой, тем серьёзнее становилась подготовка звезды ММА.

— Во-первых, он физиологически очень одарённый человек. Это очень крутой уникум, человек с огромным физическим потенциалом. Во-вторых, с ним работают очень хорошие люди, которые ему помогают. Это я про определённых врачей, специалистов. Лучшие, наверное. Очень хорошие, достойные, им тоже огромный поклон. <...> Если всё это взять, просто рядом оказались нужные люди, которым не всё равно. И вот человек, который два месяца назад ходить не мог, сейчас бьёт лапы, двигается, спаррингует, — рассказал боец Иван Штырков.

Тот же Штырков, к слову, замечал, что рядом с Емельяненко очень вовремя оказалась любимая женщина. Говоря о своей форме, это подтверждал и сам спортсмен. Судя по всему, именно возлюбленная помогла Александру Емельяненко избавиться от его главного противника, если не сказать врага.

Александр Емельяненко с супругой Полиной. Фото © VK / alexemelyanenko

— Просто перестал хулиганить. Жена запретила. Говорит, нельзя, всё. Детство прошло. У нас же как, жизнь делится на детство, юность и отрочество. Детство закончилось, сейчас у меня началась юность. Надо работать, трудиться. Я бросил хулиганить. Бросил пить Александр Емельяненко Российский боец ММА

Так или иначе, а главную для себя победу Емельяненко уже одержал. Любопытно, как отказ от алкоголя и чёткая дисциплина помогли спортсмену очень серьёзно преобразиться. Особенно изменилась его внешность.

"Кипарис": Александр Емельяненко сбросил более 20 кг

Но если отказ от алкоголя мог сильно удивить, то внешние преображения Александра Емельяненко, скажем прямо, шокировали. Боец буквально за два месяца изменился просто-напросто до неузнаваемости. Судя по всему, за советом к Емельяненко-младшему скоро будут обращаться все те, кто мечтает так же стремительно, как и он, похудеть.

— Я, когда приехал на сборы, весил 135 килограммов. За два месяца я похудел… Сейчас 111,5 килограмма. Всё в ваших руках, следите за собой, — рассказал Емельяненко.

Сам спортсмен отдаёт должное диете и называет себя Кипарисом. Однако важно отметить и то, что за последние месяцы Емельяненко очень много тренировался и доходил до хорошей формы. Кажется, что настолько хорош он не был очень долго. Однако и соперник у него ныне достаточно серьёзный, а сам бой с Дациком принципиальный. Их соперничество, которое местами граничит с враждой, может придать поединку дополнительный импульс.

К примеру, оба спортсмена достаточно активно комментируют внешность и форму друг друга. Так, Емельяненко совсем недавно называл Дацика "жирным" и говорил, что у него есть такой же менеджер. Не обошлось и без того, что оба спортсмена обратили внимание на поведение вторых половинок. В общем, заочный треш-ток Емельяненко и Дацик уже провели в лучших традициях этого дела.

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик во время тренировки. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Однако, что будет на ринге, теперь предсказать крайне сложно. Ещё пару месяцев назад все безоговорочно называли фаворитом именно Дацика. Какие прогнозы будут сейчас, загадка для всех, ведь отрицать тот факт, что Емельяненко очень добавил за последнее время, бессмысленно.

— Как форма Александра? Александр как будто ожил. Но я считаю, что ему нужно два-три месяца ещё, — заявил глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

Так что чудесное преображение Александра Емельяненко — крайне любопытная история. Очень вероятно, что внешние изменения он захочет подкрепить яркой победой в ринге. Впрочем, наверняка и Вячеслав Дацик найдёт чем ответить звезде ММА, которая решила отказаться от буйного прошлого и сделать шаг в сторону светлого будущего.

Александр Емельяненко. Фото © VK / alexemelyanenko Верите ли вы в преображение Александра Емельяненко? 0 Да, он действительно сильно изменился и это навсегда Да, но после боя с Дациком всё будет как прежде: алкоголь и скандалы Нет. Он по-прежнему ведёт разгульный образ жизни, просто в меру

Авторы Шамиль Гаджиев