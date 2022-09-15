В Великом Новгороде отметят 1160-летие зарождения российской государственности, передаёт пресс-служба губернатора Новгородской области. Мероприятие пройдёт 21 сентября на Софийской набережной, где будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский".

"21 сентября в Великом Новгороде будет отмечаться 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноимённого фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу", — указано в сообщении.

Произведение Прокофьева прозвучит при участии живого оркестра под управлением дирижёра Новгородской областной филармонии Льва Дунаева. На сцене будут работать свыше 160 музыкантов и вокалистов из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Гости мероприятия смогут насладиться шоу, в котором увидят бескрайние равнины Руси, картины вражеского нашествия и патриотического подъёма всего народа, решающей битвы на Чудском озере. Мероприятие начнётся в 19:00. Вход свободный.