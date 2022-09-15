Си Цзиньпина назвали опытным игроком после разговора с Путиным об Украине

Взгляд Китая и его лидера Си Цзиньпина на действия России в рамках специальной операции на Украине действительно можно назвать беспристрастным, заявила в беседе с Лайфом доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. Так эксперт прокомментировала разговор китайского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ШОС.

"Та позиция, которую занял Китай, действительно заслуживает такого термина, как "сбалансированная". Мы видим, что, с одной стороны, Китай не выразил однозначную поддержку действий России: риторика была такая, довольно витиеватая. О прямой поддержке, солидарности со стороны Китая говорить не приходится. Всё-таки у Китая есть свой интерес в текущей ситуации, свои опасения. Но в то же время мы видим, что Китай действительно не поддержал санкционную историю в отношении России", — сказала эксперт.

Более того, китайская сторона осуждает ряд действий Запада в ситуации с Украиной, в особенности решения Вашингтона, отметила Войко. Китайское руководство уверено, что ответственность за происходящее в мире также лежит на США, ЕС и Украине, что и говорит о сбалансированной политике, выбранной КНР. Политолог отметила, что позицию Пекина нельзя назвать явно пророссийской, но в целом она довольно открытая, и какого-то осуждения, обвинения и тем более экономического давления со стороны Китая нет.

По мнению собеседницы Лайфа, глава КНР обладает достаточной легитимностью в глазах своих граждан, поскольку является "опытным аппаратным игроком". Эксперт напомнила, что Си Цзиньпин также сдержанный политик, которому свойственны дипломатические, но в то же время ёмкие и понятные речевые обороты.

"[Си Цзиньпин] не впадает в оскорбления и не переходит те самые красные линии, которые давно уже были перейдены в Европе и в США. Мы слышали от европейских властей и американского лидера всё, вплоть до оскорбительных заявлений в отношении российского президента. Си Цзиньпин себе такого не позволяет. Это подчёркнутое уважение, соблюдение протокола и понимание значимости, роли своего российского визави", — резюмировала политолог.