Путин пожелал главе КНР успехов в реализации "плана развития китайской нации"

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в эти дни в Самарканде, пожелал китайскому коллеге Си Цзиньпину успехов в реализации "масштабного плана динамичного развития китайской нации".

"В преддверии предстоящего в октябре XX съезда Компартии [Китая] хотел бы пожелать вам, уважаемый товарищ председатель, дальнейших успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации" , — сказал Путин, обращаясь к председателю КНР во время встречи.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в первый из двух дней саммита ШОС. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, украинский кризис и ситуацию с Тайванем. Глава РФ напомнил коллеге, что Россия привержена принципу "одного Китая" и осуждает провокации США в тайваньском регионе. Кроме того, Путин поблагодарил председателя КНР за сбалансированную позицию по ситуации с Украиной.