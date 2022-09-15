В Финляндии призвали не рассматривать владение недвижимостью как фактор выдачи виз россиянам

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что владение недвижимостью больше не должно расцениваться как причина для одобрения визы, пишет Helsingin Sanomat.

"До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости", — заявил политик.

При этом данная мера будет касаться только того имущества, которое было приобретено "после определённой даты". По словам политика, такое решение поможет избежать намеренного раздела имущества ради получения разрешения на въезд.

На данный момент ещё около 100 тысяч россиян имеют действительные финские визы. Ниинистё также добавил, что пока страна не имеет законных оснований не признавать все шенгенские визы россиян.