Новую попытку Запада навредить России сочли глупостью
Экономист Рикардс предостерёг США от очередного "глупого шага" в отношении России
США и страны Евросоюза (ЕС) готовятся совершить "очередную глупость", продиктованную санкционной политикой по отношению к России. Об этом написал влиятельный американский экономист Джеймс Рикардс в своей статье для The Daily Reckoning.
Он обратил внимание на намерение Брюсселя и Вашингтона попробовать надавить на Москву при помощи страховых компаний. Предполагалось, что Lloyd's of London, как и другие страховщики, станут отказывать в предоставлении услуги перевозящим российскую нефть танкерам. Однако этот план, по словам Рикардса, обречён на провал: Россия с лёгкостью найдёт альтернативу западным страховым компаниям.
"Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать ещё глупее, как тут же это и происходит", — отметил эксперт.
Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.
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