Новую попытку Запада навредить России сочли глупостью

США и страны Евросоюза (ЕС) готовятся совершить "очередную глупость", продиктованную санкционной политикой по отношению к России. Об этом написал влиятельный американский экономист Джеймс Рикардс в своей статье для The Daily Reckoning.

Он обратил внимание на намерение Брюсселя и Вашингтона попробовать надавить на Москву при помощи страховых компаний. Предполагалось, что Lloyd's of London, как и другие страховщики, станут отказывать в предоставлении услуги перевозящим российскую нефть танкерам. Однако этот план, по словам Рикардса, обречён на провал: Россия с лёгкостью найдёт альтернативу западным страховым компаниям.