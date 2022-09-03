В ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов
Еврокомиссар пригрозил России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони пригрозил России последствиями в случае несоблюдения контрактов на поставку газа. По его словам, Евросоюз будет развивать предложение о введении потолка цен на газ.
"Мы ожидаем, что [президент России Владимир] Путин будет уважать существующие контракты, но, даже если он этого не сделает, ЕС готов", — сказал он на полях экономического форума в Черноббьо на озере Комо, цитату приводит агентство Askanews.
Джентилони отметил, что в последнее время ЕК работала над увеличением запасов в хранилищах и координацией энергосбережения между мировыми государствами. А также сообщил, что в Европе поменяли мнение по поводу введения потолка цен на поставки российского газа.
"Стена, разделявшая мнения различных стран, начинает показывать некоторые бреши, поэтому предложение Еврокомиссии… наконец-то может двигаться вперёд", — добавил он.
Напомним, вчера главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. При этом агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.
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