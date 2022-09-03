В ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони пригрозил России последствиями в случае несоблюдения контрактов на поставку газа. По его словам, Евросоюз будет развивать предложение о введении потолка цен на газ.

"Мы ожидаем, что [президент России Владимир] Путин будет уважать существующие контракты, но, даже если он этого не сделает, ЕС готов", — сказал он на полях экономического форума в Черноббьо на озере Комо, цитату приводит агентство Askanews.

Джентилони отметил, что в последнее время ЕК работала над увеличением запасов в хранилищах и координацией энергосбережения между мировыми государствами. А также сообщил, что в Европе поменяли мнение по поводу введения потолка цен на поставки российского газа.