Глава Минфина США надеется на падение доходов России из-за введения потолка цен на нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что введение потолка цен на российскую нефть приведёт к уменьшению доходов Москвы. По её оценке, благодаря этой мере может пойти вниз стоимость энергоносителей на глобальном рынке. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой американского Минфина.

Она отметила, что "Группа семи", согласившись на введение ценового потолка сделала важный шаг на пути к достижению двойной цели, которая стоит перед Вашингтоном и его союзниками. Министр назвала данное ограничение одним из мощнейших инструментов, которые могут помочь в борьбе с инфляцией в США, а также защитить работников в Штатах и во всём мире от "будущих скачков цен, вызванных глобальными потрясениями".

"Я с нетерпением жду начала работы с нашими союзниками по G7 и новыми партнёрами по коалиции по мере того, как мы быстро движемся к тому, чтобы завершить введение потолка цен в ближайшие недели", — добавила Йеллен.