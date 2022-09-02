Министры финансов стран G7 договорились о "потолке" цены на российские нефть и газ
Главы минфинов G7 согласились ввести предельные цены на российскую нефть
Главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом сегодня в Берлине по итогам заседания министров финансов G7.
В документе они отметили намерение создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по стоимости выше согласованного "широкой коалицией" максимума. Главы минфинов G7 собираются при необходимости рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ. Они призывают все нефтедобывающие страны нарастить добычу сырья, чтобы снизить волатильность на рынке.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставлять нефтепродукты в страны, которые введут ограничение цен на российскую нефть. Такую позицию он объяснил тем, что Москва не намерена работать на нерыночных условиях. Кроме того, Новак подчеркнул, что потолок цен может вовсе разрушить мировой энергетический рынок. После заявлений вице-премьера акции российских нефтяных компаний пошли вверх.
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ТАСС / Егор Алеев