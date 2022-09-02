Министры финансов стран G7 договорились о "потолке" цены на российские нефть и газ

Главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом сегодня в Берлине по итогам заседания министров финансов G7.

В документе они отметили намерение создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по стоимости выше согласованного "широкой коалицией" максимума. Главы минфинов G7 собираются при необходимости рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ. Они призывают все нефтедобывающие страны нарастить добычу сырья, чтобы снизить волатильность на рынке.