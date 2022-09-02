В ГД объяснили, зачем школьников нужно учить основам духовно-нравственной культуры

Изучение в школах основ духовно-нравственной культуры РФ поможет восстановить историческую память и справедливость, рассказала "Москве 24" член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, комментируя решение Минпросвещения ввести эту дисциплину в 5–9-х классах уже с 2023 года.

"Я считаю, что мы правильно идём в этом направлении, включая такой предмет в изучение. Действительно, это важно, потому что мы конституционно закрепили и веру, и русский язык, и историческую память в первую очередь", — пояснила Пилипенко.

Она также подчеркнула, что изучение данного предмета позволит ученикам лучше изучить наследие каждого региона, узнать о своих корнях и истоках и впоследствии пронести эти знания через поколения.