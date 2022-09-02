Путин обсудил с Совбезом повышение безопасности пунктов пропуска через границу России

Президент России Владимир Путин провёл совещание с Советом безопасности РФ, в ходе которого обсудил вопросы повышения безопасности пунктов пропуска через российскую государственную границу. Об этом говорится на сайте Кремля.

Владимир Путин провёл совещание с членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу РФ", — сказал Путин в начале совещания, которое прошло в режиме видеоконференции.

С докладом по данному вопросу выступил зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.