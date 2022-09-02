Водитель мусоровоза, насмерть сбивший девочку в Истре, расплакался в суде

Водителю мусоровоза, который накануне в Москве сбил двух выбежавших на дорогу маленьких девочек, избрали меру пресечения — запрет определённых действий. Как пишет SHOT , публикуя кадры из здания Истринского суда, из зала его вывели уже без наручников.

Друзья собираются создать петицию в поддержку водителя. Его близкие уверены, что он не виноват, а также отмечают, что он и сам крайне тяжело переживает случившуюся трагедию. С заседания суда подозреваемый вышел в слезах.