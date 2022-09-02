Водитель мусоровоза, насмерть сбивший девочку в Истре, расплакался в суде
Водителю мусоровоза, насмерть сбившему девочку в Истре, избрали меру пресечения
Водителю мусоровоза, который накануне в Москве сбил двух выбежавших на дорогу маленьких девочек, избрали меру пресечения — запрет определённых действий. Как пишет SHOT, публикуя кадры из здания Истринского суда, из зала его вывели уже без наручников.
Водителя мусоровоза выводят с судебного заседания. Видео © Telegram / SHOT
Друзья собираются создать петицию в поддержку водителя. Его близкие уверены, что он не виноват, а также отмечают, что он и сам крайне тяжело переживает случившуюся трагедию. С заседания суда подозреваемый вышел в слезах.
Напомним, в подмосковной Истре мусоровоз сбил на глазах у матери двух малолетних сестёр, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пятилетняя девочка скончалась на месте, а трёхлетняя попала в больницу. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же случилась истерика. Состояние выжившей малышки оценивается как средней степени тяжести.
© Telegram / SHOT