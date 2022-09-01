Стало известно о состоянии второй девочки, попавшей под колёса мусоровоза в Истре
Одна из сестёр-дошкольниц, которых сбил мусоровоз в подмосковной Истре, жива, её состояние оценивается как средней тяжести. Об этом рассказала телеканалу "360" главврач Истринской больницы Наталья Шокова, подчеркнув, что жизни трёхлетней пациентки ничто не угрожает.
Главврач Истринской больницы Наталья Шокова рассказала о состоянии девочки, пострадавшей от наезда мусоровоза. Видео © t.me / 360tv
"Ребёнок жив, поступил он к нам в районе 9 часов в состоянии средней степени тяжести. Ребёнку проведены все лечебные и диагностические мероприятия в полном объёме", — пояснила она.
Мать малышки сейчас находится с ней в больнице, она всё ещё в шоковом состоянии после гибели одной из дочерей.
Напомним, в подмосковной Истре мусоровоз сбил на глазах у матери двух малолетних сестёр, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пятилетняя девочка скончалась на месте, а трёхлетняя — попала в больницу. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же случилась истерика.
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