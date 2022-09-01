Владимир Винокур рассказал о своём самом строгом школьном учителе

"Самый любимый предмет был литература, потому что литература и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы её не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома — мама, а на учёбе — Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни", — отмечает Винокур.