Владимир Винокур рассказал о своём самом строгом школьном учителе
Самым строгим школьным учителем народного артиста РСФСР Владимира Винокура была его мама Анна Юльевна. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru, приуроченном ко Дню знаний.
"Самый любимый предмет был литература, потому что литература и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы её не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома — мама, а на учёбе — Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни", — отмечает Винокур.
Юморист с теплом вспоминает 1 сентября как день, когда можно было вновь встретиться со своими друзьями и рассказать, как прошло очередное лето. Это была интересная и классная пора, в которую хочется вновь вернуться, отметил он.
Ранее мы сделали подборку фото и видео, как знаменитости провожали детей в школу. В неё попали в том числе звезда Comedy Woman Елена Борщёва, актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, телеведущие Юлия Барановская и Ксения Бородина.
Новости
ТАСС / Шарифулин Валерий