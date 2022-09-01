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1 сентября, 15:56

Владимир Винокур рассказал о своём самом строгом школьном учителе

Самым строгим школьным учителем народного артиста РСФСР Владимира Винокура была его мама Анна Юльевна. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru, приуроченном ко Дню знаний.

"Самый любимый предмет был литература, потому что литература и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы её не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома мама, а на учёбе Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни", — отмечает Винокур.

Юморист с теплом вспоминает 1 сентября как день, когда можно было вновь встретиться со своими друзьями и рассказать, как прошло очередное лето. Это была интересная и классная пора, в которую хочется вновь вернуться, отметил он.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Анатолий Симоненко

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