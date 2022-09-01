Слуцкий раскритиковал запрет на использование телефонов во время уроков
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал введение запрета на использование мобильных телефонов школьниками во время уроков. Об этом говорится в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
"Бездельник и без смартфона найдёт, чем заняться на уроке или лекции", — констатировал Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ.
По его словам, умным учащимся смартфон будет лишь в помощь, ведь сейчас он уже не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному количеству знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование никак не сможет стать полноценным, подчеркнул лидер партии.
Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, в каком случае школьника нельзя лишать смартфона. Например, это касается ситуаций, если они нужны по медпоказаниям.
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