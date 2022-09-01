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Опубликовано 1 сентября 2022, 19:04

Слуцкий раскритиковал запрет на использование телефонов во время уроков

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал введение запрета на использование мобильных телефонов школьниками во время уроков. Об этом говорится в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"Бездельник и без смартфона найдёт, чем заняться на уроке или лекции", — констатировал Слуцкий на лекции в Кубанском ГУ.

По его словам, умным учащимся смартфон будет лишь в помощь, ведь сейчас он уже не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному количеству знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование никак не сможет стать полноценным, подчеркнул лидер партии.

Онищенко назвал благом запрет на использование мобильников в школах
Онищенко назвал благом запрет на использование мобильников в школах

Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, в каком случае школьника нельзя лишать смартфона. Например, это касается ситуаций, если они нужны по медпоказаниям.

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Николь Вербер
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