Россиянам посоветовали избавляться от валюты и вкладываться в драгоценные металлы

В связи с последними изменениями в экономике валютные вклады россиян стали фактически рублёвыми. По мнению аналитика, эксперта по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс" Дмитрия Голубовского, это весьма благоприятный факт, так как копить деньги лучше либо в рублях, либо в золоте.

В беседе с телеканалом "360" он пояснил, что, принося доллары в банк, человек даёт ему средства в долг, а банк должен зарабатывать для кредитора. Для этого он выпускает финансы на глобальный рынок и делает какую-нибудь покупку. Голубовский пояснил, что на этом госдолге он заработает 3%, отдаст 2%, а остальное оставит себе.

Эксперт рассказал, что подпавшие под санкции банки потеряли активы в долларах: пока они заморожены, но обеспечения валютных вкладов нет. Поэтому аналитик порекомендовал хранить деньги в рублях, так как в последнее время он укрепляется всё сильнее. А вот от валюты, по его мнению, нужно побыстрее избавляться.

"Нужно держать в голове мысль избавиться от валюты. Где-то к ноябрю правительство вытянет [курс] до 70–75 рублей за доллар. Тогда я посоветовал бы конвертировать валютные вклады в рублёвые, чтобы получать хоть какие-то проценты вместо того, чтобы платить комиссии, и не брать на себя риски оказаться в этой ситуации надолго", — сказал он.

Альтернативой рублю может стать золото, а купить его можно как металл или на брокерском счёте, продолжил Голубовский. Более того, сейчас очень хорошие цены на золото по сравнению с предыдущими. Приобретать лучше в монетах, так как их всегда можно реализовать у независимых дилеров, а хранить — в сейфе. В случае с брокерским счётом у инвестора сохранится обезличенная валютная единица, заключил специалист.