НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 12:27

Российские ВКС уничтожили командный состав 56-й бригады ВСУ в ДНР

ВКС РФ поразили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. В результате 12 офицеров ликвидированы и 31 военнослужащий ранен, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Восточнее населённого пункта Михайловка ДНР уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, ещё 31 военнослужащий ранен", уточнил он.

Очередная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и сбежала с позиций

Очередная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и сбежала с позиций

Также в Минобороны сообщили, что российские военные поразили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в Николаевской области, а также ликвидировали восемь пунктов управления ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров