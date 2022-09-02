Российские ВКС уничтожили командный состав 56-й бригады ВСУ в ДНР
ВКС РФ поразили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. В результате 12 офицеров ликвидированы и 31 военнослужащий ранен, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Восточнее населённого пункта Михайловка ДНР уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, ещё 31 военнослужащий ранен", — уточнил он.
Также в Минобороны сообщили, что российские военные поразили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в Николаевской области, а также ликвидировали восемь пунктов управления ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ