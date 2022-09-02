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2 сентября, 12:22

Очередная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и сбежала с позиций

МО РФ: Военнослужащие ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции из-за потерь

Военнослужащие 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, участвующие в боевых действиях, отказались выполнять приказы руководства и сбежали с занимаемых позиций. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Причиной дезертирства стали слишком большие потери, пояснили в российском оборонном ведомстве. По словам Конашенкова, личный состав 110-й механизированной бригады занимал позиции неподалёку от Авдеевки и села Опытное в ДНР.

Это уже не первый случай, когда солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы и сбегают в тыл. Об аналогичном случае в Минобороны РФ сообщали буквально накануне. Тогда речь шла о 72-й механизированной бригаде Украины, которая занимала позиции в районе Артёмовска.

МО РФ: Бойцы ВСУ сбежали с позиций в Новомихайловке и Дибровном из-за больших потерь

МО РФ: Бойцы ВСУ сбежали с позиций в Новомихайловке и Дибровном из-за больших потерь

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Максим Плетнёв

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