ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября 2022, 12:22
4289

Очередная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и сбежала с позиций

МО РФ: Военнослужащие ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции из-за потерь

Военнослужащие 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, участвующие в боевых действиях, отказались выполнять приказы руководства и сбежали с занимаемых позиций. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Причиной дезертирства стали слишком большие потери, пояснили в российском оборонном ведомстве. По словам Конашенкова, личный состав 110-й механизированной бригады занимал позиции неподалёку от Авдеевки и села Опытное в ДНР.

Это уже не первый случай, когда солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы и сбегают в тыл. Об аналогичном случае в Минобороны РФ сообщали буквально накануне. Тогда речь шла о 72-й механизированной бригаде Украины, которая занимала позиции в районе Артёмовска.

МО РФ: Бойцы ВСУ сбежали с позиций в Новомихайловке и Дибровном из-за больших потерь
МО РФ: Бойцы ВСУ сбежали с позиций в Новомихайловке и Дибровном из-за больших потерь
BannerImage

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar