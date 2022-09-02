Очередная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и сбежала с позиций

Военнослужащие 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, участвующие в боевых действиях, отказались выполнять приказы руководства и сбежали с занимаемых позиций. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Причиной дезертирства стали слишком большие потери, пояснили в российском оборонном ведомстве. По словам Конашенкова, личный состав 110-й механизированной бригады занимал позиции неподалёку от Авдеевки и села Опытное в ДНР.

Это уже не первый случай, когда солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы и сбегают в тыл. Об аналогичном случае в Минобороны РФ сообщали буквально накануне. Тогда речь шла о 72-й механизированной бригаде Украины, которая занимала позиции в районе Артёмовска.