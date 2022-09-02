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2 сентября, 12:12

ВСУ потеряли более 330 человек на Николаево-Криворожском направлении

Более 330 украинских военных ликвидированы при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

Более 330 украинских военнослужащих были убиты при попытке закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, а ещё двое были взяты в плен. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск.

"Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 330 военнослужащих. Взяты в плен два боевика", уточнил Конашенков.

Мэр Снигирёвки: В Николаеве после провала контрнаступления ВСУ переполнены морги

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Напомним, что на днях ВСУ уже пытались перейти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, но потерпели сокрушительное поражение. В прошлый раз потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.

Обложка ©

Vk.com / Министерство обороны РФ / Дмитрий Жуков

Марина Калегина

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