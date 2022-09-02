ВСУ потеряли более 330 человек на Николаево-Криворожском направлении
Конашенков: Более 330 бойцов ВСУ ликвидированы при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении
Более 330 украинских военнослужащих были убиты при попытке закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, а ещё двое были взяты в плен. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, российская авиация, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск.
"Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 330 военнослужащих. Взяты в плен два боевика", — уточнил Конашенков.
Напомним, что на днях ВСУ уже пытались перейти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, но потерпели сокрушительное поражение. В прошлый раз потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.