ВСУ потеряли более 330 человек на Николаево-Криворожском направлении

Более 330 украинских военнослужащих были убиты при попытке закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, а ещё двое были взяты в плен. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск.

"Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 330 военнослужащих. Взяты в плен два боевика", — уточнил Конашенков.