Москвичам рассказали о погоде в выходные

В эти выходные погода в Москве немного улучшится, заверил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT.

"Практически без существенных осадков. Температура несколько повысится. В центре Москвы она поднимется до плюс 15–17 °С. Но ночи всё равно будут достаточно прохладными, ожидается около плюс 4–6 °С", — заверил Варакин.

Он также предупредил о том, что ожидается западный и северо-западный ветер: ночью 2–7 м/с, а в дневное время — 6–11 м/с. В понедельник ночью столбики термометров покажут плюс 4–6 °С, днём — плюс 12–14 °С.