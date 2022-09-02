Москвичам рассказали о погоде в выходные
Синоптик Варакин рассказал, какая погода ждёт москвичей в эти выходные
В эти выходные погода в Москве немного улучшится, заверил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT.
"Практически без существенных осадков. Температура несколько повысится. В центре Москвы она поднимется до плюс 15–17 °С. Но ночи всё равно будут достаточно прохладными, ожидается около плюс 4–6 °С", — заверил Варакин.
Он также предупредил о том, что ожидается западный и северо-западный ветер: ночью 2–7 м/с, а в дневное время — 6–11 м/с. В понедельник ночью столбики термометров покажут плюс 4–6 °С, днём — плюс 12–14 °С.
Ранее кардиолог Молчанова рассказала, как пережить резкую смену погоды. По её словам, все люди так или иначе реагируют на перепады атмосферного давления, просто для одних процесс происходит болезненно, а другие и вовсе не замечают каких-то изменений в организме. Однако особенно внимательными к себе следует быть людям, страдающим хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми.
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