Раскрыта опасность ковыряния в носу и поедания козявок
Лор Колатырина предупредила, что поедание козявок может привести к заражению глистами
Дети, поедающие козявки и ковыряющие в носу, сильнее подвержены заражению яйцами глистов, рассказала "Газете.Ru" лор медицинского центра "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ" Марина Колатырина.
"Необходимо ограничивать контакт малышей с уличными животными, профилактировать глистные заболевания у домашних животных, важна тщательная гигиена детских комнат. По мере взросления ребёнка необходимо прививать навыки гигиены", — отметила Колатырина.
По словам специалиста, ковыряние в носу также может спровоцировать инфекционный насморк и появление корочек в ноздрях. Из-за этого ребёнку может быть тяжело дышать носом. В этом случае обязательно нужно показать его врачу, понять причины насморка и назначить соответствующее лечение, посоветовала Колатырина.
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