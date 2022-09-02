Эстония собралась укрепить оборону на суше, на море и в воздухе из-за России

Эстония намерена укрепить оборону на суше, в воздухе и на море из-за "агрессивных" действий России на Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, выступая на пресс-конференции на шведском острове Готланд.

"Все наши страны [Балтийского региона], а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны", — уточнил он.