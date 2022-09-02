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2 сентября, 11:56

Эстония собралась укрепить оборону на суше, на море и в воздухе из-за России

Эстония намерена укрепить оборону на суше, в воздухе и на море из-за "агрессивных" действий России на Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, выступая на пресс-конференции на шведском острове Готланд.

"Все наши страны [Балтийского региона], а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны", уточнил он.

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Ранее сообщалось, что в эстонских портах Мууга и Силламяэ опасаются взрывов аммиакосодержащих удобрений из России, которые застряли там из-за антироссийских санкций ЕС и слишком долго хранятся в ненадлежащих условиях.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми

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