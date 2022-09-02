В Чите уволили руководителя и воспитателя детсада, где малышам дали грамоты с гербом Украины
Руководителя и воспитателя детского сада № 73 в Чите уволили после того, как там воспитанникам были выданы грамоты с гербом Украины. О результатах служебной проверки сообщили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края, назвав инцидент недопустимым.
"Учредителем дошкольной организации — Комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей", — указано в тексте.
Напомним, в детсаду Читы дошкольникам выдали грамоты за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето – 2022", на которых был герб Украины. Родители увидели трезубец в документе и пожаловались. Администрация сада собрала грамоты и заменила новыми.