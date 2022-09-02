Грамоты с гербом Украины выдали малышам в детском саду в Чите

В Чите началась проверка в детском саду, где малышам вручили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето – 2022". Поводом стало появившееся в Сети фото документа, сообщили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края.

"В настоящее время учредитель детского сада — Комитет образования Читы — проводит служебную проверку", — отмечается в заявлении.

Родители поделились фото грамот — те выдавались за участие в конкурсе дошкольного учреждения. Уже дома они заметили странность: украинский трезубец в шапке документа — и начали активно обсуждать это в общем чате.

"Вечером родители подняли вопрос, мол, "ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины?" И тут же нам начали отзваниваться из детского сада и просить сдать все грамоты обратно", — пояснил один из родителей.