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2 сентября, 08:16
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Грамоты с гербом Украины выдали малышам в детском саду в Чите

В Чите начали проверку в детском саду из-за выдачи малышам грамот с гербом Украины

<p>В детсаду Читы выдали грамоты с гербом Украины. Фото © VK / <a href="https://vk.com/rus_crime_ulanude?w=wall-89459059_13618" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Улан-Удэ сегодня, ЧП и ДТП</a></p>

В детсаду Читы выдали грамоты с гербом Украины. Фото © VK / Новости Улан-Удэ сегодня, ЧП и ДТП

В Чите началась проверка в детском саду, где малышам вручили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето – 2022". Поводом стало появившееся в Сети фото документа, сообщили в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края.

"В настоящее время учредитель детского сада Комитет образования Читы проводит служебную проверку", — отмечается в заявлении.

Родители поделились фото грамот — те выдавались за участие в конкурсе дошкольного учреждения. Уже дома они заметили странность: украинский трезубец в шапке документа — и начали активно обсуждать это в общем чате.

"Вечером родители подняли вопрос, мол, "ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины?" И тут же нам начали отзваниваться из детского сада и просить сдать все грамоты обратно", — пояснил один из родителей.

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Ранее сообщалось, что в Челябинской области воспитательница в детском саду заставила детей чистить унитазы. Об инциденте узнали родители и с возмущением обратились к заведующей, однако та лишь пожала плечами и предложила им выбрать другое учреждение. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми

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