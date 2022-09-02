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2 сентября, 08:16

Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open

<p>US Open</p>

US Open

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль получил травму в матче второго круга US Open против Фабио Фоньини из Италии.

В четвёртом сете спортсмен пробил по мячу, после чего ракетка рикошетом о корт отскочила ему в лицо. Из-за пошедшей из переносицы крови третьей ракетке мира пришлось взять медицинский перерыв.

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После перерыва Надаль уступил пять мячей подряд, но затем стабилизировал игру и довёл матч до победы — 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

В третьем раунде Рафаэль сыграет с французом Ришаром Гаске. По личным встречам испанец ведёт со счётом 17:0.

Роман Фейгин

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