Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль получил травму в матче второго круга US Open против Фабио Фоньини из Италии.

В четвёртом сете спортсмен пробил по мячу, после чего ракетка рикошетом о корт отскочила ему в лицо. Из-за пошедшей из переносицы крови третьей ракетке мира пришлось взять медицинский перерыв.

После перерыва Надаль уступил пять мячей подряд, но затем стабилизировал игру и довёл матч до победы — 2:6, 6:4, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.