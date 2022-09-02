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2 сентября, 08:10

В центр гумпомощи "Единой России" обратились уже 90 тысяч жителей Херсонской области

Более 90 тысяч жителей городов и сёл Херсонской области обратились в центр гуманитарной помощи партии "Единая Россия" с момента его открытия 2 июня. За три месяца работы объём распределённой помощи превысил 850 тонн: это продукты, лекарства, товары первой необходимости и гигиены, детское питание, памперсы, помощь новорождённым и многое другое.

Игорь Кастюкевич подводит итоги первых трёх месяцев работы гуманитарного центра "Единой России" в Херсонской области. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой

"За эти три месяца мы расширили географию гуманитарной миссии: это уже свыше ста мелких населённых пунктов в самых разных районах области. Это централизованная раздача гумпомощи. В системном формате включен город Геническ. Системная доставка и раздача гуманитарной помощи в Николаевской области: Снигиревка и сёла, которые рядом. Всего этого удалось достичь благодаря чёткому взаимодействию с военнослужащими Министерства обороны и Росгвардии. Полный контакт и взаимодействие с МЧС России, — рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что сама гуманитарная миссия работает в Херсонской области с марта. За это время волонтёры успели проехать порядка ста мелких населённых пунктов региона, не считая административных центров и городов. Ежедневно жители сёл получают от партии продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для новорождённых и прочие необходимые вещи. Так, очередную партию гуманитарной помощи добровольцы доставили в три небольших населённых пункта Скадовского района. Продукты и медикаменты получили жители села Радостное, посёлков Зелёное и Петропавловка.

"У нас в посёлке живёт много инвалидов и пожилых людей. Поэтому основная проблема — отсутствие необходимых лекарств. Нет даже простого корвалола. Обязательно составим списки, кому особенно нужно. Спасибо ребятам за беспокойство и внимание к нам, старикам," — поделилась одна из жительниц посёлка Петропавловка.

Онкобольные Херсона получили от гумцентра ЕР ряд жизненно важных препаратов

Онкобольные Херсона получили от гумцентра ЕР ряд жизненно важных препаратов

Напомним, что центр гуманитарной помощи "Единой России" открылся в Херсоне 2 июня. Сначала люди приходили в КЦ "Юбилейный" и получали помощь в порядке живой очереди, но с конца июля центр начал работать в новом формате: теперь волонтёры выдают продукты и лекарства через квартальных и по коллективным заявкам. Маломобильным жителям Херсона продукты привозят автоволонтёры. Таких адресных заявок отработано уже более 6500.

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LIFE

Алексей Берковиц

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