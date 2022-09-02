В центр гумпомощи "Единой России" обратились уже 90 тысяч жителей Херсонской области

Более 90 тысяч жителей городов и сёл Херсонской области обратились в центр гуманитарной помощи партии "Единая Россия" с момента его открытия 2 июня. За три месяца работы объём распределённой помощи превысил 850 тонн: это продукты, лекарства, товары первой необходимости и гигиены, детское питание, памперсы, помощь новорождённым и многое другое.

Игорь Кастюкевич подводит итоги первых трёх месяцев работы гуманитарного центра "Единой России" в Херсонской области. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой

"За эти три месяца мы расширили географию гуманитарной миссии: это уже свыше ста мелких населённых пунктов в самых разных районах области. Это централизованная раздача гумпомощи. В системном формате включен город Геническ. Системная доставка и раздача гуманитарной помощи в Николаевской области: Снигиревка и сёла, которые рядом. Всего этого удалось достичь благодаря чёткому взаимодействию с военнослужащими Министерства обороны и Росгвардии. Полный контакт и взаимодействие с МЧС России, — рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что сама гуманитарная миссия работает в Херсонской области с марта. За это время волонтёры успели проехать порядка ста мелких населённых пунктов региона, не считая административных центров и городов. Ежедневно жители сёл получают от партии продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для новорождённых и прочие необходимые вещи. Так, очередную партию гуманитарной помощи добровольцы доставили в три небольших населённых пункта Скадовского района. Продукты и медикаменты получили жители села Радостное, посёлков Зелёное и Петропавловка.

"У нас в посёлке живёт много инвалидов и пожилых людей. Поэтому основная проблема — отсутствие необходимых лекарств. Нет даже простого корвалола. Обязательно составим списки, кому особенно нужно. Спасибо ребятам за беспокойство и внимание к нам, старикам," — поделилась одна из жительниц посёлка Петропавловка.