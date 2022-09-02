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2 сентября, 07:52

Австралийские учёные провели крупнейший эксперимент по разложению трупов в чемоданах

<p>Эксперимент по разложению трупов в чемоданах. Обложка © <a href="https://theconversation.com/when-remains-are-found-in-a-suitcase-forensics-can-learn-a-lot-from-the-insects-trapped-within-189315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Conversation</a></p>

Эксперимент по разложению трупов в чемоданах. Обложка © The Conversation

Австралийские учёные провели крупнейший эксперимент по разложению человеческих останков в чемоданах. Как говорится в материале журнала The Conversation, поводом для такого необычного исследования стал случай из Новой Зеландии, где семья, купившая подержанные чемоданы, обнаружила в них останки людей.

Учёные-криминалисты использовали тела мертворождённых поросят, которые поместили в чемоданы и мусорные баки. Туда же установили датчики, измеряющие температуру, влажность и количество осадков — все эти показатели считывались как внутри, так и снаружи.

Эксперимент длился полгода. На его протяжении учёные фиксировали скопления яиц мясных мух на молнии чемодана и вокруг неё. Открывая чемодан, криминалисты также видели мух и жуков, что позволило сделать вывод, что насекомые способны пробраться сквозь молнию в чемодан. Однако интереснее оказалось то, что со временем, превращаясь во взрослых мух, они не могут выбраться наружу, и именно это может позволить специалистам сделать вывод о времени или сезоне смерти, возможном перемещении тела и помочь в интерпретации причин и обстоятельств смерти.

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Ранее Лайф рассказывал, что американские учёные оживили свинью через час после её смерти. Во время эксперимента специалисты искусственно спровоцировали остановку сердца у животного, находившегося под наркозом. Спустя час тело хрюшки подключили к аппарату, который заменял работу сердца и лёгких. Поэтапно животному вводили экспериментальную жидкость OrganEx, которая восстановила кровообращение и работу внутренних органов.

Максим Плетнёв
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