Австралийские учёные провели крупнейший эксперимент по разложению трупов в чемоданах
Эксперимент по разложению трупов в чемоданах. Обложка © The Conversation
Австралийские учёные провели крупнейший эксперимент по разложению человеческих останков в чемоданах. Как говорится в материале журнала The Conversation, поводом для такого необычного исследования стал случай из Новой Зеландии, где семья, купившая подержанные чемоданы, обнаружила в них останки людей.
Учёные-криминалисты использовали тела мертворождённых поросят, которые поместили в чемоданы и мусорные баки. Туда же установили датчики, измеряющие температуру, влажность и количество осадков — все эти показатели считывались как внутри, так и снаружи.
Эксперимент длился полгода. На его протяжении учёные фиксировали скопления яиц мясных мух на молнии чемодана и вокруг неё. Открывая чемодан, криминалисты также видели мух и жуков, что позволило сделать вывод, что насекомые способны пробраться сквозь молнию в чемодан. Однако интереснее оказалось то, что со временем, превращаясь во взрослых мух, они не могут выбраться наружу, и именно это может позволить специалистам сделать вывод о времени или сезоне смерти, возможном перемещении тела и помочь в интерпретации причин и обстоятельств смерти.
Ранее Лайф рассказывал, что американские учёные оживили свинью через час после её смерти. Во время эксперимента специалисты искусственно спровоцировали остановку сердца у животного, находившегося под наркозом. Спустя час тело хрюшки подключили к аппарату, который заменял работу сердца и лёгких. Поэтапно животному вводили экспериментальную жидкость OrganEx, которая восстановила кровообращение и работу внутренних органов.