Австралийские учёные провели крупнейший эксперимент по разложению трупов в чемоданах

Австралийские учёные провели крупнейший эксперимент по разложению человеческих останков в чемоданах. Как говорится в материале журнала The Conversation, поводом для такого необычного исследования стал случай из Новой Зеландии, где семья, купившая подержанные чемоданы, обнаружила в них останки людей.

Учёные-криминалисты использовали тела мертворождённых поросят, которые поместили в чемоданы и мусорные баки. Туда же установили датчики, измеряющие температуру, влажность и количество осадков — все эти показатели считывались как внутри, так и снаружи.

Эксперимент длился полгода. На его протяжении учёные фиксировали скопления яиц мясных мух на молнии чемодана и вокруг неё. Открывая чемодан, криминалисты также видели мух и жуков, что позволило сделать вывод, что насекомые способны пробраться сквозь молнию в чемодан. Однако интереснее оказалось то, что со временем, превращаясь во взрослых мух, они не могут выбраться наружу, и именно это может позволить специалистам сделать вывод о времени или сезоне смерти, возможном перемещении тела и помочь в интерпретации причин и обстоятельств смерти.