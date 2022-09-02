Видно даже надписи на якоре: Опубликовано самое чёткое в истории видео с затонувшим "Титаником"
Учёные сняли обломки затонувшего "Титаника" в формате 8K
Обнародовано самое чёткое видео затонувшего "Титаника" — компания OceanGate сняла лайнер в формате 8К. Благодаря этому удалось рассмотреть новые фрагменты корабля, которые были недоступными более ста лет.
Учёные впервые сняли видео затонувшего "Титаника" в разрешении 8К
Видео было снято экскурсионной компанией OceanGate Expeditions. На нём продемонстрирована якорная цепь, гигантский левый якорь, грузовой отсек первого номера, паровой котёл, а также бронзовые опоры. Общественность впервые увидела недоступные элементы корабля, например надпись на якоре — Noah Hingley & Sons Ltd.
"Экипаж обнаружил огромный 15-тонный якорь, всё ещё находившийся на палубе затонувшего корабля, и скоба, которая первоначально была прикреплена к грот-мачте, но теперь рухнула", — сказал один из членов экспедиции в беседе с DailyMail.
Команда сняла историческое судно в самом высоком на сегодняшний день разрешении видео — примерно 8000 пикселей в ширину. Это позволяет увеличивать определённые области без потери качества и обеспечивает самое чёткое изображение. Учёные считают, что эти кадры помогут узнать, как быстро разрушается корпус корабля, затонувшего более 110 лет назад.
Ранее Лайф сообщал, что телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел "звезду на краю Вселенной". Эарендиль существовала, когда возраст Вселенной составлял около 900 миллионов лет. Свет от звезды добирался до Земли почти 13 миллиардов лет.
YouTube / OceanGate Expeditions