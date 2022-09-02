Видно даже надписи на якоре: Опубликовано самое чёткое в истории видео с затонувшим "Титаником"

Обнародовано самое чёткое видео затонувшего "Титаника" — компания OceanGate сняла лайнер в формате 8К. Благодаря этому удалось рассмотреть новые фрагменты корабля, которые были недоступными более ста лет.

Учёные впервые сняли видео затонувшего "Титаника" в разрешении 8К

Видео было снято экскурсионной компанией OceanGate Expeditions. На нём продемонстрирована якорная цепь, гигантский левый якорь, грузовой отсек первого номера, паровой котёл, а также бронзовые опоры. Общественность впервые увидела недоступные элементы корабля, например надпись на якоре — Noah Hingley & Sons Ltd.

"Экипаж обнаружил огромный 15-тонный якорь, всё ещё находившийся на палубе затонувшего корабля, и скоба, которая первоначально была прикреплена к грот-мачте, но теперь рухнула", — сказал один из членов экспедиции в беседе с DailyMail.

Команда сняла историческое судно в самом высоком на сегодняшний день разрешении видео — примерно 8000 пикселей в ширину. Это позволяет увеличивать определённые области без потери качества и обеспечивает самое чёткое изображение. Учёные считают, что эти кадры помогут узнать, как быстро разрушается корпус корабля, затонувшего более 110 лет назад.