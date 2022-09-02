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2 сентября, 07:58

В Москве трагически погиб 20-летний сын известного продюсера

В Москве покончил с собой 20-летний сын известного телепродюсера Язамира Готта

<p>Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / zamir.gotta</p>

Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / zamir.gotta

В Москве при странных обстоятельствах погиб 20-летний Антон Готта — сын российско-американского телепродюсера и режиссёра Язамира Готта. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его гибели, но предварительной версией является суицид, пишет МК.

Тело парня обнаружили после полуночи на улице Обручева. В телефоне Антона нашли предсмертную записку. Известно, что 20-летний молодой человек перед гибелью поссорился с девушкой.

Язамир Готта — известный телепродюсер, режиссёр, соведущий и попутчик знаменитого американского шеф-повара Энтони Бурдена.

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Андрей Бражников

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