В Москве трагически погиб 20-летний сын известного продюсера

В Москве при странных обстоятельствах погиб 20-летний Антон Готта — сын российско-американского телепродюсера и режиссёра Язамира Готта. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его гибели, но предварительной версией является суицид, пишет МК.

Тело парня обнаружили после полуночи на улице Обручева. В телефоне Антона нашли предсмертную записку. Известно, что 20-летний молодой человек перед гибелью поссорился с девушкой.

Язамир Готта — известный телепродюсер, режиссёр, соведущий и попутчик знаменитого американского шеф-повара Энтони Бурдена.