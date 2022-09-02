В Москве трагически погиб 20-летний сын известного продюсера
В Москве покончил с собой 20-летний сын известного телепродюсера Язамира Готта
Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / zamir.gotta
В Москве при странных обстоятельствах погиб 20-летний Антон Готта — сын российско-американского телепродюсера и режиссёра Язамира Готта. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его гибели, но предварительной версией является суицид, пишет МК.
Тело парня обнаружили после полуночи на улице Обручева. В телефоне Антона нашли предсмертную записку. Известно, что 20-летний молодой человек перед гибелью поссорился с девушкой.
Язамир Готта — известный телепродюсер, режиссёр, соведущий и попутчик знаменитого американского шеф-повара Энтони Бурдена.
А накануне председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Он выпал из окна шестого этажа больницы и скончался от полученных травм.
Новости
Австралийские учёные провели крупнейший эксперимент по разложению трупов в чемоданах
сегодня в 07:52
Видно даже надписи на якоре: Опубликовано самое чёткое в истории видео с затонувшим "Титаником"
сегодня в 07:45
"Боятся Ка-52": Лётчик рассказал о бегстве украинских военных при грохоте лопастей "Аллигаторов"
сегодня в 07:45