Подвыпившая директор школы олимпийского резерва насмерть сбила пешехода в Красноярске
Руководитель СШОР по спортивной гимнастике им. Шевчука в Красноярске насмерть сбила пешехода на своём AUDI Q5. Как сообщает SHOT, вчера около около девяти 46-летняя Юлия Шевчук ехала по проспекту Мира в сторону улицы Робеспьера. Примерно в 30 метрах от пешеходного перехода дорогу переходил 59-летний мужчина — рабочий по обслуживанию здания регионального управления МЧС. От удара он скончался на месте ещё до приезда скорой.
Фото с места аварии © SHOT
Оказалось, что женщина села за руль нетрезвой: тест на алкоголь показал у Шевчук 0,55 мг/л.
Юлия Шевчук — мастер спорта России по спортивной гимнастике, судья всероссийской и международной категории и кандидат педагогических наук. Известный тренер Валентин Шевчук, в честь которого названа школа, — её отец.
Виновница ДТП Юлия Шевчук. Фото © SHOT
Напомним, что вчера в подмосковной Истре мусоровоз сбил на глазах у матери двух малолетних сестёр, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пятилетняя девочка скончалась на месте, а трёхлетняя — попала в больницу. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же случилась истерика.