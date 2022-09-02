Подвыпившая директор школы олимпийского резерва насмерть сбила пешехода в Красноярске

Руководитель СШОР по спортивной гимнастике им. Шевчука в Красноярске насмерть сбила пешехода на своём AUDI Q5. Как сообщает SHOT, вчера около около девяти 46-летняя Юлия Шевчук ехала по проспекту Мира в сторону улицы Робеспьера. Примерно в 30 метрах от пешеходного перехода дорогу переходил 59-летний мужчина — рабочий по обслуживанию здания регионального управления МЧС. От удара он скончался на месте ещё до приезда скорой.