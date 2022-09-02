На Западе признали, что готовили экономическую ловушку для Путина, но попали в неё сами

Страны Евросоюза и НАТО сами угодили в экономическую ловушку, которую готовили президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет автор издания The American Conservative Род Дреер.

"Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в материале.

Дреер вспомнил слова своего коллеги Гэвина Эшендена, который утверждал, что сам Путин никакую ловушку для Запада не готовил, а то, что сегодня происходит с экономикой на Западе, — результат "стараний" самих НАТО и ЕС. Журналист подчеркнул, что европейцы уже давно в недоумении, почему должны страдать и мириться с уничтожением экономики своих стран ради Украины.