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2 сентября, 08:13

На Западе признали, что готовили экономическую ловушку для Путина, но попали в неё сами

American Conversation: Запад попал в собственный экономический капкан, подготовленный для Путина

Страны Евросоюза и НАТО сами угодили в экономическую ловушку, которую готовили президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет автор издания The American Conservative Род Дреер.

"Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в материале.

Дреер вспомнил слова своего коллеги Гэвина Эшендена, который утверждал, что сам Путин никакую ловушку для Запада не готовил, а то, что сегодня происходит с экономикой на Западе, — результат "стараний" самих НАТО и ЕС. Журналист подчеркнул, что европейцы уже давно в недоумении, почему должны страдать и мириться с уничтожением экономики своих стран ради Украины.

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Ранее Лайф писал, что западная элита оказалась не готова к новой эпохе соперничества держав. По словам журналиста Фрэнка Фуреди, высокопоставленным политикам не хватает интеллектуальных ресурсов и ясности, которые помогли бы им достойно закрепиться на мировой арене, в результате чего те оказались геополитически безграмотны.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Максим Плетнёв

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