На Западе признали, что готовили экономическую ловушку для Путина, но попали в неё сами
American Conversation: Запад попал в собственный экономический капкан, подготовленный для Путина
Страны Евросоюза и НАТО сами угодили в экономическую ловушку, которую готовили президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет автор издания The American Conservative Род Дреер.
"Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены", — говорится в материале.
Дреер вспомнил слова своего коллеги Гэвина Эшендена, который утверждал, что сам Путин никакую ловушку для Запада не готовил, а то, что сегодня происходит с экономикой на Западе, — результат "стараний" самих НАТО и ЕС. Журналист подчеркнул, что европейцы уже давно в недоумении, почему должны страдать и мириться с уничтожением экономики своих стран ради Украины.
Ранее Лайф писал, что западная элита оказалась не готова к новой эпохе соперничества держав. По словам журналиста Фрэнка Фуреди, высокопоставленным политикам не хватает интеллектуальных ресурсов и ясности, которые помогли бы им достойно закрепиться на мировой арене, в результате чего те оказались геополитически безграмотны.
ТАСС / Валерий Шарифулин