Ракеты и беспилотник, которыми ВСУ атаковали Запорожскую АЭС, показали на видео

На опубликованных кадрах видно, что территория вблизи Запорожской атомной электростанции просто усыпана обломками украинских ракет. При падении на землю они образовали воронки, а беспилотник иностранного производства развалился на части.

Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции.